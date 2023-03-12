"Наполи" разобрался с экс-клубом Малиновского и увеличил отрыв на вершине Серии А (видео)

"Партенопейцы" оторвались от ближайшего преследователя уже на 18 очков.

"Наполи" на собственном поле обыграл "Аталанту" в матче 26-го тура итальянской Серии А – 2:0 .

Оба гола хозяева забили во втором тайме. На 60-й минуте после передачи Виктора Осимхена счет открыл Хвича Кварацхелия.

А на 77-й минуте Амир Ррахмани закрепил преимущество неаполитанцев, установив окончательный счет во встрече.

Обзор матча

"Наполи" (68 очков) уверенно лидирует в Серии А, опережая ближайшего преследователя – "Интер" – на 18 баллов. "Аталанта" (42 пункта) идет на шестой позиции.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти 19 марта на выезде сыграют против "Торино". Бывшая команда украинца Руслана Малиновского 17 марта примет "Эмполи".

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