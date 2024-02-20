"Наполи" уволил тренера перед матчами с "Барселоной" в Лиге чемпионов – ему уже нашли замену

"Наполи" сменил главного тренера накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

Как сообщает официальный сайт неаполитанского клуба, Вальтер Маццарри был уволен с поста наставника "партенопейцев". На его место назначен Франческо Кальцона.

Маццарри возглавил "Наполи" только в ноябре прошлого года, заменив на посту Руди Гарсию. С тех пор во главе действующих чемпионов Италии 62-летний специалист провел 17 матчей – 6 побед и 8 поражений, еще три игры завершились вничью.

Ранее Вальтер уже работал с "Наполи" в период с 2009 по 2013 год, причем достаточно успешно – под его руководством "партенопейцы" выигрывали серебряные медали Серии А, завоевывали Кубок Италии, а также выходили в Лигу чемпионов.

Новый наставник неаполитанцев Кальцона до конца текущего сезона будет совмещать свою работу в итальянском клубе и в сборной Словакии, которую он сумел вывести в финальный турнир Евро-2024.

К слову, на предстоящем континентальном первенстве Словакия сыграет в одной группе со сборной Украины, если команда Сергея Реброва сможет преодолеть плей-офф отбора.

Сейчас "Наполи" занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 36 очков после 24 матчей. Ранее "партенопейцы" вылетели из Кубка Италии и проиграли "Интеру" в финале Суперкубка Италии.

Матч "Наполи" – "Барселона" состоится в среду, 21 февраля, на "Стадио Диего Армандо Марадона" в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ответный поединок между "Барселоной" и "Наполи" состоится 12 марта в Испании.

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