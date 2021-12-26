"Напоминает лучшие годы Роя Джонса": катмена Ломаченко поразила победа украинца над Комми

Украинский боксер в декабре победил гонца.

Расс Анбер, катмен украинского боксера Василия Ломаченко, прокомментировал победу бывшего чемпиона мира в бою против Ричарда Комми.

"Лома выступил прямо в бою с Комми. Это был мастер-класс. Казалось, что это напоминает лучшие годы Роя Джонса, когда он доминировал над бойцами мирового уровня. Это было виртуозное выступление человека, которого я считаю легендой современного бокса. Возможно, мы никогда больше не увидим таких бойцов.

То, как Лома держится на ближней дистанции, когда соперники наносят удар по нему, но не могут хоть как-то попасть, это удивительно. Он задает темп, который могут поддержать всего несколько человек. Единственная причина, по которой с ним могут пытаться соревноваться бойцы типа Комми, — это их преимущество в габаритах. Комми показал большое мужество, но ему нечем было ответить на навыки Ломы", — цитирует Анбер Boxing Social.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко попал в громкий скандал из- за того, что в ринге праздновал победу над Ричардом Комми не с флагом Украины. Поступок боксера жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.

В то же время Александр Гвоздик вступился за своего близкого друга, а бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко предположил, что Василию стоило праздновать победу с двумя флагами.

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