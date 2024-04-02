Напоминает нацистскую символику: сборная Германии изменит дизайн цифры 4 на игровой форме (фото)

Бундестим придется внести изменения в экипировку, в которой команда будет играть на домашнем Евро.

Сборная Германии по футболу изменит дизайн цифры 4 на игровой форме из-за сходства с нацистской символикой.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на Немецкий футбольный союз (DFB).

В марте компания Adidas представила новую игровую форму, в которой немецкая сборная должна выступить на домашнем Евро-2024. Однако некоторые журналисты и фанаты увидели в шрифте номер 44 сходство с символикой SS – нацистской военно-полицейской организации времен Третьего рейха. Эта символика до сих пор запрещена в Германии.

Historisch gesehen sehr fragwürdig solche Trikots zur HeimEM zu ermöglichen @DFB @adidas pic.twitter.com/KE69jAyIQ9 — Michael König (@08MiKowitsch15) 29 марта, 2024

На фоне этого скандала в Adidas опровергли, что сходство комплекта с нацистской символикой было намеренным, а также объявили, что прекратят продажу футболок с номером 44.

Также было принято решение изменить дизайн цифры 4. Изменения коснутся номеров 4 и 14, под которым футболисты сборной Германии будут играть на чемпионате Европы.

В Немецком футбольном союзе заявили, что ни один игрок сборной не будет носить номер 44, ведь на континентальном первенстве все игроки команды будут иметь номера от 1 до 23.

Представитель Adidas Оливер Брюгген прокомментировал решение компании вывести из обращения футболку немецкой сборной с номером 44.

"Мы заблокируем номер 44 как можно скорее. В Adidas работают люди из примерно 100 стран, наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности. Как компания мы активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах", – заявил Брюгген.

Финальный турнир Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Немецкая команда посоревнуетсяв группе А, где ее соперниками будут Шотландия, Венгрия и Швейцария.

Отметим, что сборная Украины также примет участие в грядущем чемпионате Европы. Команда Сергея Реброва попала в квартет Е, где сыграет против Бельгии, Словакии и Румынии.

Напомним, перед стартом Евро-2024 украинская сборная проведет спарринг с немцами. Поединок запланирован на 3 июня в Нюрнберге на стадионе "Мак Морлок". После этого "сине-желтые" также сыграют товарищеские матчи с Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).

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