Напомнил о войне в Украине: Беринчик включил сирену на пресс-конференции перед титульным боем (видео)

Украинский боксер Денис Беринчик на пресс-конференции накануне боя с мексиканцем Эмануэлем Наваррете за вакантный титул WBO в легком весе включил звук сирены воздушной тревоги.

Таким образом Денис напомнил о войне, которая продолжается в Украине, и призвал мировое сообщество помогать нашей стране противостоять российским захватчикам.

"С этим звуком просыпается и живет моя страна уже больше двух лет – каждый день, каждую секунду. Этот звук означает, что Россия забирает чью-то жизнь или что-то разрушает. Каждый день или несколько раз в день.

Однако наши защитники продолжают изо дня в день, минуту за минутой делать свое дело. Поэтому, прежде всего, я хочу поблагодарить украинских воинов, потому что благодаря им я смог подготовиться и прибыть к вам.

Также я хочу поблагодарить свою команду за гигантскую работу, которую сделали мы вместе, чтобы быть готовыми к поединку. Напоследок я хочу обратиться ко всему миру, ко всем, кто нас видит и слышит – stand with Ukraine", – сказал Беринчик.

Также боксеры провели традиционную дуэль взглядов, посмотрев друг другу в глаза. Затем украинец предложил сопернику рукопожатие, мексиканец ответил взаимностью.

FOUR DIVISION LEGACY ON THE LINE



Denys Berinchyk stands в Navarrete's way of joining the Mexican greats.



Среда | #NavarreteBerinchyk pic.twitter.com/r8mombJUfL — Top Rank Boxing (@trboxing) May 16, 2024

Поединок Беринчик – Наваррете состоится в ночь на 19 мая в американском Сан-Диего. Ожидается, что бой начнется не раньше 7:00 утра по киевскому времени.

В своем последнем бою Беринчик в конце августа 2023 года в андеркарде поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа единогласным решением судей победил шведа Энтони Игита и в восьмой раз защитил титул WBO International в легком весе, которым владеет с 2018 года.

Наваррете последний раз выходил в ринг в ноябре 2023-го, когда завершил вничью поединок с бразильцем Робсоном Консейсао и сохранил титул WBO во втором полулегком весе.

На счету 36-летнего Беринчика 18 побед (9 – нокаутом) в 18 поединках на профессиональном ринге. В послужном списке 29-летнего Наваррете 40 поединков: 38 побед (31 – нокаутом), одно поражение и ничья.

Эмануэль становился чемпионом мира по версии WBO в трех дивизионах: втором легчайшем (2018-2020), полулегком (2020-2023) и втором полулегком (владеет поясом с 2023-го).

Напомним, 12 мая украинец Василий Ломаченко ярко нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

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