Напомнили об ужасах войны: украинские баскетболисты провели акцию ко Дню Независимости (фото)

Украинские баскетболисты вышли на паркет "Арены Рига" в Латвии с плакатами, на которых были указаны разные факты о полномасштабной войне, которую Россия уже полгода ведет против нашего государства.

182 дня войны

Более 125 тысяч квадратных километров оккупировано

Более 21 тысячи человек убиты в Мариуполе

372 ребенка убиты за время войны

Более 50 военнопленных убиты в Оленовке

Более 10 миллионов человек покинули свои дома

Более 22000 гражданских объектов и более 23000 объектов образования повреждены

110 спортсменов и тренеров погибли, 111 объектов спортивной инфраструктуры повреждены

98% украинцев верят в победу над Россией

"Мужская национальная сборная провела акцию посвященную Дню Независимости Украины. Команда напомнила спортивному миру сквозь какой ужас проходит наша Родина, наши люди во время военного вторжения РФ. Мы благодарим наших воинов, которые борются за нашу независимость - благодаря их героизму победа обязательно будет за Украиной. Мы отстроим нашу славную страну и станем еще лучше! Слава Украине, слава ВСУ и с Днем Независимости!", - говорится в сообщении Федерации баскетбола Украины.

Мужская национальная сборная провела акцию, посвященную Дню независимости Украины Команда напомнила спортивному миру... Опубликовано ФБУ — Федерация баскетбола Украины Вторник, 23 августа 2022 г.

Отметим, что уже сегодня, 24 августа, сборная Украины по баскетболу в Риге проведет матч отбора к Чемпионату мира-2023 против команды Италии. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Читайте также:

"Душу и тело мы положим за нашу свободу": звезды спорта поздравили украинцев с Днем Независимости

"Будем бороться, пока бьется наше сердце": Усик мощно поздравил украинцев с Днем Независимости (видео)

"Цвета независимости": Свитолина, Пятов, Рыжикова и другие спортсмены поздравили украинцев с Днем флага (фото)