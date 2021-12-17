Напрасно снял трусы: российский боксер-чемпион провалил взвешивание перед защитой титулов (видео)

Артур Бетербиев только со второй попытки уложился в лимит весовой категории.

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев столкнулся с серьезными трудностями во время традиционной церемонии взвешивания перед боем с американцем Маркусом Брауном.

Российский боксер едва не потерял свои пояса, не сумев с первого раза уложиться в лимит весовой категории. Уроженец Дагестана показал на весах 175,2 фунта (79,469 кг) при крайней отметке в 175 фунтов (79,378 кг).

Интересно, что перед тем, как стать на весы, Бетербиев разделся абсолютного догола. Однако даже отсутствие трусов не помогло боксеру показать необходимый вес.

Правда, избежать провала россиянину все же удалось. Организаторы дали ему два часа, чтобы согнать лишние 90 граммов, и он справился с этой задачей.

Поединок Бетербиев - Браун состоится в ночь на 18 декабря в канадском Монреале.

36-летний дагестанец в пятый раз будет защищать титул IBF и во второй раз пояс WBC, который в октябре 2019 года отобрал у украинца Александра Гвоздика .

. В послужном списке 31-летнего Брауна 25 поединков на профессиональном ринге: 24 победы (16 - нокаутом) и одно поражение.

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