Наравне с Роналду: Ярмоленко вошел в символическую сборную первых двух туров Евро-2020

В стартовых матчах лидер украинцев отметился двумя голами и одним ассистом.
Авторитетный портал WhoScored представил символическую сборную по итогам первых двух туров группового этапа Евро-2020.
Смотрите также: календарь и результаты матчей финального турнира Евро-2020
В одиннадцатку лучших футболистов попал вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко. Средняя оценка 31-летнего украинца составила 7,7.
Ярмоленко забил гол-красавец в первом матче "сине-желтых" на турнире против Нидерландов, а в следующей игре с Северной Македонией открыл счет, а также сделал голевую передачу.
Кроме украинца в символическую сборную первых двух туров Евро-2020 попали Лукаш Градецки (Финляндия), Владимир Цоуфал (Чехия), Даниэль О'Шонесси (Финляндия) Милан Шкриньяр (Словакия), Леонардо Спинаццола (Италия), Фрэнки де Йонг (Нидерланды), Мануэль Локателли (Италия), Гарет Бэйл (Уэльс), Криштиану Роналду (Португалия) и Патрик Шик (Чехия).
- Сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).
- Перед заключительным туром "сине-желтые" с 3 очками занимают второе место группы С, опережая Австрию по дополнительным показателям. Даже ничья в последнем матче гарантированно выведет подопечных Андрея Шевченко в плей-офф.
- Поединок Украина - Австрия состоится в понедельник, 21 июня, на Национальном стадионе в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.
Смотрите также: Евро 2020 таблицы и группы финального турнира