Нарисовали номера маркером: российский клуб сконфузился во время матча еврокубков

Из-за дождя отметки на форме игроков "Рубина" размокли и отпали.
Футболисты казанского "Рубина" попали в необычный конфуз в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против польского "Ракува".
В первом тайме встречи на поле был сильный ливень. У большинства игроков российского клуба отклеились номера и фамилии на футболках. В перерыве матча ситуацию попытались оригинально исправить - на второй тайм игроки "Рубина" вышли с нарисованными маркером номерами.
Однако арбитр не оценил стараний футболистов российской команды и отправил их переодеваться в резервную форму.
Ф то ал г. я м тч с «Р ку ом» pic.twitter.com/NxQuaRQMV2— «Рубин» Казань (@fcrk) August 6, 2021
Пресс-служба "Рубина" решила обыграть курьез и выложила соответствующее фото с подписью: "Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди".
Играй не по фамилию на спине, а за эмблему на груди! ❤️ pic.twitter.com/oGqnCGXSE8— «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021
- Матч между командами завершился вничью - 0:0.
- Ответная игра состоится 12 августа в Казани.