Нарисовали номера маркером: российский клуб сконфузился во время матча еврокубков

Нарисовали номера маркером: российский клуб сконфузился во время матча еврокубков

Из-за дождя отметки на форме игроков "Рубина" размокли и отпали.

Футболисты казанского "Рубина" попали в необычный конфуз в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против польского "Ракува".

В первом тайме встречи на поле был сильный ливень. У большинства игроков российского клуба отклеились номера и фамилии на футболках. В перерыве матча ситуацию попытались оригинально исправить - на второй тайм игроки "Рубина" вышли с нарисованными маркером номерами.

Однако арбитр не оценил стараний футболистов российской команды и отправил их переодеваться в резервную форму.

Ф то ал г. я м тч с «Р ку ом» pic.twitter.com/NxQuaRQMV2 — «Рубин» Казань (@fcrk) August 6, 2021

Пресс-служба "Рубина" решила обыграть курьез и выложила соответствующее фото с подписью: "Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди".

Играй не по фамилию на спине, а за эмблему на груди! ❤️ pic.twitter.com/oGqnCGXSE8 — «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021

Матч между командами завершился вничью - 0:0.

Ответная игра состоится 12 августа в Казани.

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