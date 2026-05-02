Проспорт
378
1 мин

Народный депутат и олимпийский чемпион Беленюк проведет дебютный бой в ММА

Легендарный украинский борец греко-римского стиля попробует свои силы в октагоне.

Максим Приходько
Жан Беленюк

Жан Беленюк / © Associated Press

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк проведет дебютный бой в смешанных единоборствах (ММА).

Об этом сообщает Fight Zona на своей странице в Instagram.

Отмечается, что 11 июля свой дебютный турнир в Украине проведет новая лига Arena. Шоу состоится в столичном Дворце спорта.

Для 35-летнего Беленюка это будет дебют в ММА и первый поединок после завершения карьеры в греко-римской борьбе.

Жан является трехкратным олимпийским медалистом по греко-римской борьбе. В его послужном списке "серебро" Рио-2016, "золото" Токио-2020 и "бронза" Парижа-2024.

Кроме Беленюка, на турнире также выступит еще один борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, который завоевывал серебряные медали Олимпийских игр в Токио-2020 и Париже-2024.

Для 27-летнего Насибова, который еще продолжает карьеру в греко-римской борьбе, это также будет дебют в ММА.

Ранее сообщалось, что Украина впервые в истории выиграла медальный зачет чемпионата Европы по борьбе.

