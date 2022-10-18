"Народный трофей": Бензема прокомментировал завоевание "Золотого мяча-2022" (видео)

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема поделился впечатлениями от того, что стал обладателем "Золотого мяча-2022".

"Это гордость для меня. Я вспоминаю времена, когда я был маленьким, всю работу, которую я никогда не покидал. Это была детская мечта, как у всех детей. Я вырос с этим в своей голове, а потом у меня появилась мотивация, потому что в моей жизни было две ролевые модели: Зизу и Роналдо - это много работы, это никогда не сдаваться, это еще больше тренировок, но прежде всего всегда помнить эту мечту, что все возможно.

Было время, когда мне было гораздо труднее. Сегодня мы смотрим не только на светлые стороны, но были такие периоды, когда я, например, не был в составе, когда я не сдавался, когда я был с тренером. Мы много работали на тренировках, и он постоянно говорил мне сохранить эту радость от игры в футбол и что однажды я смогу выиграть этот трофей. Я действительно горжусь своим путем", - сказал Бензема.

Также новоиспеченный обладатель "Золотого мяча" поблагодарил свое окружение, которое помогло ему выиграть вожделенный трофей.

"Я здесь впервые, поэтому я очень счастлив, доволен своей работой. Я буду так и дальше продолжать. Я хотел бы поблагодарить всех моих товарищей по команде, будь то в "Реале" или в национальной сборной. Спасибо им, моему тренеру, моему замечательному президенту - Флорентино Пересу. В тот день, когда он дал мне шанс подписать контракт с "Реалом", он пришел ко мне домой. Это показывает, какой это человек. Он всегда был со мной откровенным. Он всегда внушал мне уверенность, поэтому сегодня он вызывает у меня огромное уважение.

Я также не забываю господина Оласа (президента "Лиона" - прим.), всю академию "Лиона", потому что без них я не смог бы осуществить свою мечту играть в Мадриде. Я тоже не забываю всей своей семьи, потому что нам нужна семья, чтобы быть едиными. Этот "Золотой мяч" индивидуальный, но и коллективный. Вот почему для меня это народный "Золотой мяч", - резюмировал француз.

Karim Benzema : «Он является честным, он был в детстве Dream becoming the Ballon d'Or» #ballondor pic.twitter.com/17ykH6YPzd — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Добавим, что в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси. А в 2020 году главным претендентом на награду был польский нападающий Роберт Левандовски, но ее вручение отменили из-за пандемии коронавируса.

Напомним, рекордсменом по количеству "Золотых мячей" является Месси, получавший этот приз семь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Ближайший преследователь аргентинца - португалец Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). За период с 2008 по 2021 год гегемонию Месси и Роналду сумел прервать лишь хорват Лука Модрич, который стал обладателем награды 2018 года.

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