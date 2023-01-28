"Нарушение изоляции российского спорта": УАФ призвала УЕФА запретить спарринги с командами РФ

Несмотря на изгнание из международного футбола, российские клубы играли на сборах против европейских соперников.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к УЕФА с призывом запретить проведение товарищеских матчей между европейскими и российскими командами.

Об этом сообщает The Athletic.

Несмотря на футбольные санкции против РФ из-за войны в Украине, клубы из стран, являющихся членами УЕФА, на зимних сборах играли контрольные поединки с российскими командами. В частности, сербская "Войводина" встречалась с "Ахматом" из Грозного, а восьмикратный чемпион Сербии "Партизан" провел матч против московского ЦСКА.

Отметим, что недавно УЕФА продлил "бан" российских команд в турнирах под своей эгидой и лишил страну-агрессора права принять Суперкубок Европы-2023. В то же время, ограничения не касаются проведения товарищеских встреч против клубов и сборных РФ.

Поэтому УАФ требует, чтобы УЕФА также ввела запрет играть спарринги с командами страны-террорист, которая должна быть полностью изолирована.

"Хотя игры в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением изоляции российского спорта. Никакие представители РФ не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных. Россия и ее соратник Беларусь должны быть полностью изолированы", – заявил пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФ на отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований.

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