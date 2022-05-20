"Нарушения олимпийского перемирия": в МОК объяснили, почему против РФ и Беларуси вводят исторические санкции

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался по поводу наказания россиян и белорусов из-за войны в Украине.
Функционер объяснил, почему организация отреагировала на эту войну иначе, чем на многие другие конфликты по всему миру.
Об этом Бах заявил на 139-й сессии МОК в Лозанне.
"На это есть два ответа. Во-первых, это очевидное нарушение олимпийского перемирия. Во-вторых, далеко идущие политические, социальные и экономические последствия делают эти события поворотным моментом в мировой истории", — сказал Бах.
Руководитель МОК назвал принятые решения по организации защитными мерами.
"Наши действия – это и санкции, и защитные меры. Впервые в истории были отозваны олимпийские ордена у руководителей РФ. Мы не рекомендуем участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях или, как минимум, не рекомендуем демонстрировать их национальные символы. Подчеркиваю, это защитные мероприятия "Никто не может гарантировать безопасность из-за антироссийских и антибелорусских настроений. Санкции должны распространяться на тех, кто является ответственным. Войну начал не русский народ, не русские спортсмены, не члены МОК от РФ", — отметил он.
Напомним, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт выступил с заявлением по поводу переизбрания российского функционера Умара Кремлева на должность главы Международной ассоциации бокса (IBA).
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