Нарушил традицию: испанский гранд лишил своих игроков рождественских подарков

"Сине-гранатовые" сейчас находятся в режиме экономии.

Футболисты "Барселоны" остались без рождественских подарков от клуба впервые за долгое время.

Как сообщает издание AS, футболисты ожидали, что новое руководство клуба во главе с Жоаном Лапортой сделает им какие-то рождественские подарки, но ничего не получили из-за непростой экономической ситуации.

Отмечается, что во времена президентства Жозепа Бартомеу футболисты каждый год получали подарки – в основном это была техника, как новые модели iPhone и iPad.

В прошлом году, когда шла подготовка к выборам нового президента, форвард Антуан Гризманн подарил одноклубникам кошельки от французского люксового бренда.

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