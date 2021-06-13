Нарядилась в сине-желтые цвета: американская жена Шевченко гонит вперед Украину на Евро-2020

Кристен Пазик пожелала успеха украинской сборной перед матчем с Нидерландами.
Жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик поддержала сборную Украины перед стартовым матчем Чемпионата Европы-2020 против команды Нидерландов.
Американская модель польского происхождения надела футболку национальной сборной и нарисовала на щеках сине-желтый флаг Украины.
"Ко дню матча готова. Вперед, Украина", - написала под фото в Instagram избранница наставника главной команды страны.
Матч Нидерланды - Украина состоится в воскресенье, 13 июня, на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме, начало - в 22:00 по киевскому времени.
ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. До этого можно наблюдать за тем, что происходит вокруг первого поединка команды Андрея Шевченко на этом турнире.
- Сборная Украины проведет также матчи 17-го (против Северной Македонии) и 21 июня (против Австрии). Эти два поединка "сине-желтые" сыграют в Бухаресте.