Нарядилась в сине-желтые цвета: американская жена Шевченко гонит вперед Украину на Евро-2020

Кристен Пазик пожелала успеха украинской сборной перед матчем с Нидерландами.

Жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик поддержала сборную Украины перед стартовым матчем Чемпионата Европы-2020 против команды Нидерландов.

Американская модель польского происхождения надела футболку национальной сборной и нарисовала на щеках сине-желтый флаг Украины.

"Ко дню матча готова. Вперед, Украина", - написала под фото в Instagram избранница наставника главной команды страны.

instagram.com/kristenpazik1

Матч Нидерланды - Украина состоится в воскресенье, 13 июня, на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме, начало - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. До этого можно наблюдать за тем, что происходит вокруг первого поединка команды Андрея Шевченко на этом турнире.

Сборная Украины проведет также матчи 17-го (против Северной Македонии) и 21 июня (против Австрии). Эти два поединка "сине-желтые" сыграют в Бухаресте.

Нидерланды - Украина: главное о стартовом матче Евро-2020 для команды Шевченко

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