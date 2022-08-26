"Нас окончательно отовсюду выгонят": российский комментатор высмеял попытки РФС включить оккупированный Крым в свой чемпионат

Бывший комментатор пропагандистского телеканала "Матч ТВ" подверг критике чиновников и депутатов, спекулирующих на тему интеграции оккупационного региона в российский футбол.

Об этом Уткин рассказал на своем YouTube канале.

Журналист отметил, что в этом случае РФ ждет полная изоляция от мирового спорта №1.

"Давайте, действительно, примем крымские клубы, абхазские давайте примем еще какие-то. Так будет проще. Тогда уже можно будет совершенно точно не содержать десять-одиннадцать или сколько там у нас национальных сборных, включая женские, юношеские, девичьи и мини-футбольные и инвалидные. Можно их не содержать, потому что нас окончательно отовсюду выгонят и больше никогда не возьмут.

Мало того, это вполне очевидно, что этот вопрос с политической подоплекой, поднимается разными инфлюэнсерами, почему бы на эту тему не поспекулировать? Сгорел сарай – гори и хата", — отметил Уткин.

Добавим, 22 августа руководство Футбольной национальной лиги России (ФНЛ) создало рабочую группу по включению крымских команд в первенство.

Ранее рассказывалось о том, что крымские ВСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во Второй лиге российского футбола в 2014 году. Впрочем, УЕФА потребовал от РФС исключить их из своего состава, не признав полуостров территорией РФ.

Читайте также:

Истерика не помогла: УЕФА четким заявлением поставил на место РФ по включению оккупированного Крыма в свой чемпионат

"Интеграция Крыма в российский футбол неизбежна": в РФ заявили о переговорах с ФИФА и УЕФА по поводу оккупированного полуострова

"Хочется снять эту тему": в Крыму смирились с невключением в чемпионат России по футболу