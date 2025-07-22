"Нас посадят за убийство": менеджер Усика высказался о возможном бое с Джейком Полом

Джейк Пол и Александр Усик / © скриншот с видео

Реклама

Эгис Климас, менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, после победы украинца в бою-реванше против Даниеля Дюбуа прокомментировал возможный поединок своего клиента с американским видеоблогером Джейком Полом.

"Когда мы говорим о Джейке Поле, то это уже не о боксе. Если мы проведем с ним бой, то нас посадят за убийство. Все мы понимаем, что выставлять Джейка Пола против Александра Усика в боксерском поединке однозначно нельзя. Александр никогда на это не пойдет.

Конечно, если учесть, что Пол когда-то был борцом, а также знает, как драться, то идеальным вариантом был бы поединок по правилам ММА", – сказал Климас в интервью Boxing King Media.

Реклама

Отметим, что сразу после победы в реванше с Дюбуа украинский чемпион провел дуэль взглядов с Джейком Полом, который поднялся к нему веринг.

Звезда YouTube вызвал Александра на бой по правилам ММА. Украинец ответил, что готов встретиться с Полом в октагоне.

К слову, в ноябре прошлого года Джейк в боксерском поединке одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.

На счету 28-летнего видеоблогера 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение, которое шоумену в феврале 2023 года нанес Томми Фьюри, младший сводный брат экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Реклама

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Реклама

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.