"Нас унизили": дебютант Лиги чемпионов повторил самую разгромную победу в истории турнира

"Комо" / © Associated Press

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Итальянский "Комо", который проводит дебютный сезон в Лиге чемпионов, повторил рекорд турнира по победе с самой большой разницей в счете.

В среду, 4 ноября, подопечные Сеска Фабрегаса разгромили французский "Ланс" в выездном матче четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов со счетом 9:1.

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Хет-триком в составе клуба Серии А отличился Анастасиос Дувикас (7-я минута, 32, 57). Также по голу забили Нико Пас (40), Лукас да Кунья (47), Марк-Оливер Кэмпф (53), Маттиа Либерали (62), Мартин Батурина (69) и Маттео Папаччоли (90+1).

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Хозяева поля сумели ответить единственным голом, автором которого на 65-й минуте стал Рубен Агиллар.

"Ланс" — "Комо" / © Associated Press

Итальянская команда повторила рекорд Лиги чемпионов по самой большой разнице мячей в победном матче — восемь голов.

Ранее такого результата достигали "Ливерпуль" и мадридский "Реал", которые побеждали со счетом 8:0. Английский клуб разгромил турецкий "Бешикташ" на групповом этапе сезона-2007/08, а испанский — "Мальме" в розыгрыше-2015/16.

В то же время "Комо" стал первой командой в истории турнира, которая забила девять мячей в выездном поединке.

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Девять голов за один матч до этого забивала только мюнхенская "Бавария", которая в сентябре 2024 победила загребское "Динамо" со счетом 9:2.

Это также самое разгромное поражение французского клуба в истории Лиги чемпионов.

"Не буду произносить длинные речи или прибегать к анализу. Мы полностью провалили матч. Единственное слово, которое приходит мне в голову, — унижение. Нам придется откровенно поговорить между собой и найти в себе немного гордости перед воскресной игрой.

У каждого из нас есть самолюбие, есть гордость. Нужно обладать способностью смотреть друг другу в глаза и говорить о том, что не так, чтобы уже в воскресенье поднять голову. Это наша цель. К сожалению, такие поражения тоже являются частью карьеры.

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Хотя у каждого матча есть своя история. Были и хорошие игры, мы выиграли три матча в чемпионате. Но нас унизили. Вот и все", — сказал после поединка главный тренер "Ланса" Янник Каюзак в комментарии для L'Equipe.

После четырех туров "Комо" с 9 очками занимает четвертое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. У "Ланса" 3 балла и 33-я позиция.

В следующем туре "Комо" примет греческий АЕК, а "Ланс" на выезде сыграет с немецким "Лейпцигом". Оба матча запланированы на 24 ноября.

Ранее сообщалось, что ПСЖ с Забарным уничтожил "Вильярреал" в Лиге чемпионов.

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