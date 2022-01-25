"Нас ждет очень интересный поединок": тренер Фьюри рассказал, какой тактики британец будет придерживаться в бою с Усиком

"Нас ждет очень интересный поединок": тренер Фьюри рассказал, какой тактики британец будет придерживаться в бою с Усиком

Дэвисон поделился ожиданиями от возможного противостояния.

Тренер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри – Бен Дэвисон прокомментировал возможный поединок британца с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

"Тайсон очень разносторонний боец. Все зависти от его подхода и настроения на бой. Результат поединка зависит именно от этого.

Нас ждет очень интересный поединок. Я действительно думаю, что Тайсону нужно сближаться с Усиком, а не боксировать с дистанции. Считаю, что это будет верная тактика на этот бой", — цитирует Дэвисона Daily Mirror.

Добавим, что потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Правда, перед этим украинцу необходимо защитить свои титулы в реванше из Джошуа, или заставить Эй Джея отказаться от второго поединка.

В ночь на 26 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Он также остается непобедимым на профессиональном ринге.

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