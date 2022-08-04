"Наш футбол вне политики": уроженец Украины пригласил в свой клуб российских футболистов

Владелец андоррского клуба "Санта-Колома" Даниэль Мильштейн пробил дно. Родившийся в Украине американский предприниматель заявил, что хочет видеть в своей команде российских футболистов.

"Наш футбол вне политики. В Андорре нет лимита на количество легионеров в команде. Мы работаем по всему рынку, по всему миру. Мы берем самых достойных и лучших футболистов, желающих побеждать. Наша команда – это площадка для еврокубков. Однозначно российские футболисты будут в клубе. Позиция этого клуба такая же, как и в других бизнесах, — спорт вне политики. Ребята, которые хотят побеждать и помогут нам в этом, будут частью нашей команды. Наши задачи – побеждать на внутреннем чемпионате и на международной арене", — цитирует Мильштейна FootballHub со ссылкой на российские ОМП.

Отметим, что недавно главным тренером "Санта-Коломы" был назначен россиянин Дмитрий Черышев.

Напомним, что украинский специалист Сергей Шевченко стал главным тренером так называемого клуба "Фрегат", который российские захватчики создали в оккупированном Херсоне.

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