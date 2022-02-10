"Наш хит является элементом сопротивления": украинский журналист Цимбалюк - о песне фанатов "Путин - х*йло"

По его мнению, важно как действия России воспринимают граждане Украины, а не то, как к кричалке относится президент страны-агрессора.

Украинский журналист Роман Цимбалюк, 13 лет работавший в Москве и известный жесткими вопросами на пресс-конференциях к президенту РФ Владимиру Путину, оценил песню фанатов "Путин-х*йло".

- Есть замечательная песня украинских фанатов, которая уже стала международной - "Путин х*йло". В кулуарах вам никогда не приходилось слышать, как на нее реагирует хозяин Кремля?

- Я думаю, что он к этому относится по-философски. Он много раз рассказывал, жаловался, что на Западе ему дорисовывают клыки, кровь. Много есть разных карикатур. Словом, его часто позиционируют (справедливо) как дьявола. Он по этому поводу всегда говорит: "Меня это не затрагивает, я к этому привык".

Суть нашего хита в другом. Важно не то, как воспринимает Путин. А важно, как действия России воспринимают граждане Украины. Ибо если эта песня-кричалка стала такой популярной - какое следствие? Россияне видят, что их здесь как минимум не ждут. А ведь в российской системе координат против "бога" такие вещи говорить нельзя, это запрещено.

Итак, подытожим: наш хит является элементом сопротивления. Кто-то поет эту песню. Кто-то на аватарке ставит желто-голубой флажок. А кто-то, находясь на службе, закладывает патроны в магазины. Тем самым мы фиксируем и посылаем сигналы, что а) россияне, вы нам не братья; б) вы - проклятые оккупанты, мы вас никогда не простим. В таком контексте следует рассматривать эту песню. В песне имеется ненормативная лексика? Что ж, на то они и ультрас, - рассказал Цимбалюк в интервью sport24.ua.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело против Украины за пение фанатов хита "Путин - х*йло!" во время матча с россиянами в полуфинале Евро-2022 по футзалу.

В России такое поведение украинских болельщиков считают "дискриминационным" и потребовали от УЕФА провести расследование и наказать украинскую национальную ассоциацию, которая ответственна за действия болельщиков.

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