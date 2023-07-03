"Наша цель – выиграть кубок": Мудрик высказался о победе над Францией в четвертьфинале Евро-2023

Михаил отметил, что команда не собирается останавливаться на достигнутом.

Вингер молодежной сборной Украины (U-21) Михаил Мудрик поделился эмоциями после победы над командой Франции в четвертьфинале Евро-2023.

Украинская "молодежка" обыграла французов со счетом 1:3 и вышла в полуфинал континентального первенства.

Кроме того, наша футбольная сборная впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. "Сине-желтые" сыграют в футбольном турнире на летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

Сам Мудрик стал одним из героев матча против Франции. Для игрока "Челси" это был дебютный поединок на турнире, поскольку матчи группового этапа он пропустил из-за повреждения.

В послематчевом интервью Михаил прокомментировал свое взаимодействие с бывшим одноклубником в донецком "Шахтере" Георгием Судаковым. В игре с французами Мудрик заработал пенальти, который реализовал Судаков, а также отдал шикарную голевую передачу на Георгия.

"Судаков правильно сказал в интервью, что обычно было наоборот: он отдавал – я забивал. Теперь, думаю, забил пенальти, думаю, надо ему еще забить. Все для своего друга делаю, пусть забивает. "Продаю" его", – пошутил Мудрик в комментарии Суспильне Спорт.

Также Михаил отметил, что целью украинской сборной является выиграть чемпионат Европы, поэтому команда не собирается долго радоваться выходу в полуфинал, а сосредоточится на подготовке к предстоящему поединку против Испании.

"Все классно. Мы были лучше французов, радуемся. Но только сегодня, потому что наша цель – выиграть кубок. И мы шаг за шагом идем: сегодня радуемся, а уже завтра всеми мыслями на испанцах. Мы 100% просмотрим ту игру (с группового раунда – прим.). Думаю, это будет чистый лист для нас. Будет видно, как против них играть", – сказал Мудрик.

В полуфинале Евро-2023 сборная Украины встретится с Испанией, которая в четвертьфинальном поединке по итогам экстра-таймов обыграла Швейцарию (2:1). Матч Испания – Украина состоится в среду, 5 июля, начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что наша команда уже играла с испанцами в последнем туре группового раунда Евро-2023. Тогда украинская сборная на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).

В другом полуфинале сыграют команды Израиля и Англии. Этот матч также состоится 5 июля, но в 19:00 по киевскому времени.

Финал Евро-2023 запланирован на субботу, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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