"Наша гордость": Зеленский поздравил рекордсмена Романчука с "бронзой" Олимпийских игр

"Наша гордость": Зеленский поздравил рекордсмена Романчука с "бронзой" Олимпийских игр

Михаил выиграл для Украины четвертую медаль в Токио.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на завоевание бронзовой награды украинским пловцом Михаилом Романчуком на Олимпийских играх-2020.

Глава государства поздравил 24-летнего спортсмена с успехом своей публикацией в соцсетях.

"Четвертая медаль Украины на Олимпийских играх в Токио! Пловец Михаил Романчук добывает "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем. Наши спортсмены - наша гордость!", - написал Зеленский.

Отметим, что в квалификации Романчук стал лучшим и установил новый олимпийский рекорд. Однако в медальном заплыве не сумел повторить свой результат и финишировал третьим.

По словам Михаила, рекорд "сыграл с ним злую шутку" в финале.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук и пловец Михаил Романчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 29 июля в нашей онлайн-трансляции.

Новости Украины: пловец Михаил Романчук получил четвертую бронзовую медаль на Олимпиаде-2021

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