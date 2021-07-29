"Наша гордость": Зеленский поздравил рекордсмена Романчука с "бронзой" Олимпийских игр

Михаил выиграл для Украины четвертую медаль в Токио.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на завоевание бронзовой награды украинским пловцом Михаилом Романчуком на Олимпийских играх-2020.
Глава государства поздравил 24-летнего спортсмена с успехом своей публикацией в соцсетях.
"Четвертая медаль Украины на Олимпийских играх в Токио! Пловец Михаил Романчук добывает "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем. Наши спортсмены - наша гордость!", - написал Зеленский.
Отметим, что в квалификации Романчук стал лучшим и установил новый олимпийский рекорд. Однако в медальном заплыве не сумел повторить свой результат и финишировал третьим.
По словам Михаила, рекорд "сыграл с ним злую шутку" в финале.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук и пловец Михаил Романчук.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 29 июля в нашей онлайн-трансляции.