"Наша поддержка имеет срок годности": президент WBC ответил, может ли сорваться бой за "абсолюта" между Усиком и Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о проведении поединка за "абсолюту" супер тяжелого веса между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

По его словам, организация полагает этот поединок грандиозным событием в мире бокса.

"Был реальный интерес к тому, чтобы бой Фьюри против Усика состоялся, это было бы отличным случаем, а затем победитель должен провести обязательный бой против претендента по линии WBC, как только это будет подтверждено. WBC очень поддерживает объединительные бои. Мы тогда поддерживали поединок Уайлдера против Джошуа, но этого не произошло. Затем мы снова поддержали Фьюри против Джошуа, а затем мы поддержали Фьюри против Усика. Если это произойдет, это будет грандиозное сражение для всего мира", – цитирует Сулеймана Sky Sports.

Несмотря на это, Сулейман все же добавил, что "их поддержка объединительных боев имеет свой срок годности — истекает в тот момент, когда проведение такого поединка нарушает права обязательного претендента".

Напомним, что Усик заявил, что не хочет сразиться ни с кем другим, кроме Фьюри, а также прокомментировал предстоящий поединок "Цыганского короля" с Дереком Чисорой, который состоится 3 декабря 2022 года. Он также озвучил наиболее вероятную дату и место своего объединительного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Помешать поединку может стать победитель боя между Руисом и Уайлдером, который станет следующим обязательным претендентом на титул WBC в хевивейте, которым владеет Тайсон Фьюри.

Кроме того, IBF обязала Усика провести обязательную защиту титула против хорвата Филиппа Хрговича.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. Последний свой бой он провел в ночь на 24 апреля 2022 года, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и защитил титул WBC.

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