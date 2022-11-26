Нашел позорное оправдание: камерунский игрок продолжит играть в бутсах с флагом РФ на ЧМ-2022

Ондуа заявил, что играет в бутсах с российским флагом уже давно и не собирается что-либо менять.

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа позорно оправдался за то, что вышел на матч чемпионата мира-2022 с российским флагом на бутсах.

Он заявил, что таким образом проявил уважение к стране-агрессоре, в которой вырос.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Вижу большое внимание к моим бутсам. И на всякий случай хочу подчеркнуть, что изображенный на них российский флаг – это знак уважения к стране, в которой я вырос, сформировался и получил футбольное образование.

В России живут родные, они всегда со мной. Это наш с ними общий дом. В бутсах с русским флагом я играю уже много лет и не собираюсь нарушать эту традицию. Всем хорошего дня! Пусть все у всех будет отлично", – написал футболист.

Футболист родился в Африке, но вырос в стране-агрессоре, ведь отец работал в посольстве Камеруна в Москве. Футболист имеет двойное гражданство – Камерун и РФ. В начале 2022 года собирался выступать за сборную России, но после того как выбросивших агрессоров из международного футбола согласился на вызов от сборной Камеруна.

Напомним, что сербские фанаты отметились скандальным поведением перед матчем против Бразилии на чемпионате мира-2022 по футболу. Они скандировали кричалку о братании с россиянами.

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