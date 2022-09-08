Нашел замену Тухелю в клубе АПЛ: "Челси" объявил о назначении нового тренера

Лондонский "Челси" объявил о назначении нового тренера после отставки Томаса Тухеля.

Как сообщается на официальном сайте "синих", новым наставником команды стал 47-летний английский специалист Грэм Поттер.

Контракт с тренером рассчитан на пять лет.

"Я невероятно горжусь и рад представлять "Челси", этот фантастический футбольный клуб. Я очень рад сотрудничать с новой группой владельцев "Челси" и с нетерпением жду встречи и работы с увлекательной группой игроков, развития команды и культуры, которыми наши замечательные болельщики смогут гордиться .

Я также хотел бы выразить искреннюю благодарность "Брайтону" за предоставленную мне возможность, и, в частности, Тони Блуму и всем игрокам, персоналу и болельщикам за их постоянную поддержку во время моего пребывания в клубе", — сказал Поттер.

Ради работы в "Челси" Поттер покинул "Брайтон", возглавлявшийся с лета 2019 года. До "Челси" и "Брайтона" коуч тренировал "Эстерсунд" и "Свонси".

Напомним, что Сотрудничество с 49-летним Томасом Тухелем было прекращено после сенсационного поражения от загребского "Динамо" в рамках 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

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