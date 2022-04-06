"Наши игроки будут носить ее с гордостью": клуб АПЛ представил новую форму в поддержку Украины

"Наши игроки будут носить ее с гордостью": клуб АПЛ представил новую форму в поддержку Украины

В этой экипировке "ириски" будут проводить свои матчи до конца нынешнего сезона.

Английский "Эвертон", в составе которого выступает украинский защитник Виталий Миколенко, организовал акцию с целью поддержать украинский народ в войне с российскими оккупантами.

Мерсисайдский клуб объявил, что теперь до окончания текущего сезона будет играть поединки в специальных футболках с нанесенным на рукав лого Ukraine Humanitarian Appeal - это программа британского комитета по чрезвычайным ситуациям. Ее основала группа благотворительных организаций Великобритании.

"Наши игроки будут носить ее с гордостью", - говорится в заявлении на официальном сайте "Ирисок".

| Ваши игроки были чрезвычайно спорта борьба с захватчиками промышленного комитета (DEC) Ukraine Humanitarian Appeal on sleeve shirts for remainder of the season — starting with tonight's game в Burnley. @decappeal Опубликовано в Everton (@Everton) 6 апреля 2022

Впервые в новой форме футболисты "Эвертона" вышли на перенесенный матч 19-го тура английской Премьер-лиги против "Бернли". Миколенко появился на поле в стартовом составе и уже успел заработать пенальти - после просмотра VAR его реализовал одноклубник украинца Ришарлисон.

Ранее сообщалось, что легендарный обладатель "Золотого мяча" защищает Украину в войне с российскими захватчиками.

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