Нашли пистолет и марихуану: экс-чемпиона мира по боксу Уайлдера арестовали в США

Бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера арестовали в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает издание TMZ Sports.

В ночь на 2 мая полиция остановила Rolls-Royce американского боксера и провела в автомобиле обыск, поскольку его окна были незаконно тонированы, а номерной знак – скрыт.

Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили марихуану и 9-миллиметровый пистолет, после чего Деонтея задержали и доставили в полицейский участок.

По данным источника, 37-летний боксер был обвинен в незаконном хранении оружия. Американец сразу пошел на сотрудничество со следствием. На него составили протокол за скрытое хранение оружия и отпустили в шесть утра по местному времени.

Сам Уайлдер лаконично отреагировал на инцидент у себя в Twitter.

"Я лучше буду в безопасности, чем буду жалеть. Конец", – написал "Бронзовый бомбардировщик".

Уайлдер является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе (2015-2020).

Американец потерял звание чемпиона в феврале 2020-го, когда техническим нокаутом проиграл Тайсону Фьюри. Затем Деонтей пытался вернуть себе пояс, но в октябре 2021-го во второй раз уступил Фьюри нокаутом.

В своем последнем бою Уайлдер в октябре прошлого года в первом раунде нокаутировал финна Роберта Хелениуса.

Всего "Бронзовый бомбардировщик" провел 46 поединков на профессиональном ринге: одержал 43 победы (42 – нокаутом) и потерпел 2 поражения (оба от Фьюри – прим.). Еще один бой Уайлдера с "Цыганским королем" в декабре 2018 года завершился вничью.

Читайте также:

Хейни – Ломаченко: букмекеры определили фаворита боя за звание абсолютного чемпиона мира

Принципиальная позиция: известный украинский боксер отказался от боя против соперника из Беларуси

Украинский "Халк" впервые проиграл на профессиональном ринге – его обидчик хочет биться с Усиком (видео)