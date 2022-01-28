Появились подробности смерти известного украинского боксера

По факту гибели следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство.

Стали известны подробности смерти известного украинского боксера — Владимира Вирчиса.

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и скорая.



На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, а правоохранители направили тело погибшего на экспертизу. Следственно-оперативная группа задокументировала происшествие и изъяла доказательства для проведения необходимых экспертных исследований.



Уже утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис.



По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с отметкой "самоубийство". Продолжается следствие", – говорится в сообщении.

Отметим, что за три недели до смерти Вирчис опубликовал в соцсети пост, в котором рассказал, что переживает трудные времена и пытается начать жизнь с нуля.

"Привет, друзья. А наверняка найдутся, не дай Бог, конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния после того как их подшвырнули близкие друзья на доверии? Можно ли стартануть с 0? Руки есть, ноги есть, мозгов немного не хватает.



Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются. Алкоголь и наркотики не предлагать. Может вместе что-то придумаем? Если что, пишите в личку. Немного странно выглядит, когда боксеры за помощью обращаются".

В 2003-04 годах Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в тяжелом весе, а в 2005-06 годах — интерконтинентальным чемпионом по версии WBO. В 2007 году Владимир победил итальянца Паоло Видоца и завоевал чемпионский титул EBU в хевивейте.

В своем последнем бою, состоявшемся в 2009 году, Вирчис победил латвийца Эдгарса Кальнарса. После завершения карьеры Вирчис занимался бизнесом. У него была жена Ирина и дочь-студентка Амина.