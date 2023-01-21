Нашли замену Цыганкову: "Динамо" вернуло из аренды своего воспитанника

Богдан Леднев будет готовиться с "бело-синими" к весенней части сезона.

Украинский полузащитник Богдан Леднев вернулся в киевское "Динамо".

Официальный сайт "бело-синих" сообщил, что 24-летний игрок будет готовиться ко второй части сезона вместе с командой на турецком сборе, который начался 20 января.

Отметим, что с января 2022 года Леднев выступал на правах аренды за венгерский "Фехервар". За этот период Богдан принял участие в 23 поединках и сделал четыре ассиста.

Решение касательно будущего Леднева в клубе тренерский штаб киевлян примет по итогам зимнего сбора.

Богдан является воспитанником "Динамо", но долгое время выступал в аренде за луганскую "Зарю". Летом 2020 года Леднев вернулся в "Динамо", на его счету 32 матча за первую команду киевлян и два гола. Контракт футболиста с "бело-синими" рассчитан до лета 2024 года.

Добавим, что Леднев призван усилить фланги атаки "Динамо" и заменить лидера киевлян Виктора Цыганкова, перешедшего в зимнее трансферное окно в испанскую "Жирону".

Читайте также:

С провальным легионером и Супрягой: "Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Турцию

Вышел на поле с сине-желтым флагом и напомнил о войне в Украине: "Жирона" представила Цыганкова

"Динамо" и "Шахтер" назвали соперников на зимних сборах в Турции