Нашли замену: непобедимый украинец узнал имя нового соперника

Сиренко встретится в ринге со своим соотечественником.
Непобедимый украинский боксер сверхтяжелого веса Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) проведет бой с соотечественником Андреем Руденко (34-5, 20 КО).
Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании B1 Boxing.
Руденко заменит получившего травму немца Михаэля Валлиша (22-5, 15 КО).
Как и планировалось, бой пройдет 18 декабря в Броварах в андеркарде встречи Денис Беринчик – Иса Чаниев.
Руденко должен был провести бой против Мурата Гассиева, но поединок был отменен из-за перелома руки у россиянина.
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