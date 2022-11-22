Нашли "запретное" слово: ФИФА требует от сборной Бельгии сменить форму на ЧМ-2022 (фото)

Бельгийцам приказали убрать надпись "Lovе" и радужные цвета из своей экипировки.

Международная федерация футбола (ФИФА) требует от сборной Бельгии сменить выездной комплект формы, в котором она собиралась выступать на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Об этом сообщает издание Nieuwsblad.

Причиной стала надпись "Lovе" на внутренней стороне футболки, символизирующая общие ценности разнообразия, равенства и инклюзивности. Несмотря на то, что во время игры слово слово не было бы видно, бельгийцам все равно придется его заклеить.

Nieuwsblad

Nieuwsblad

Кроме того, ФИФА призвала сборную Бельгии отказаться от радужных цветов на форме.

Nieuwsblad

"Слово "LOVE" должно исчезнуть. Это грустно, но ФИФА не оставляет нам выбора. Во всем остальном форма остается неизменной", – сообщил глава футбольной ассоциации Бельгии Питер Боссарт.

На групповом этапе ЧМ-2022 Бельгия сыграет с Хорватией, Канадой и Марокко. Свой первый матч на турнире подопечные Роберто Мартинеса проведут в среду, 23 ноября, против канадцев.

Ранее сообщалось, что европейские сборные отказались от ЛГБТ-повязок на ЧМ-2022. Такое решение было принято после того, как ФИФА пригрозила наказывать за это капитанов команд желтыми карточками, а национальные федерации штрафовать.

Напомним, несмотря на все скандалы и многочисленные проявления дискриминации в Катаре, на пресс-конференции перед стартом Мундиаля президент ФИФА Джанни Инфантино вступился за организаторов ЧМ-2022.

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