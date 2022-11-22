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Нашли "запретное" слово: ФИФА требует от сборной Бельгии сменить форму на ЧМ-2022 (фото)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Нашли "запретное" слово: ФИФА требует от сборной Бельгии сменить форму на ЧМ-2022 (фото)

Фото: Associated Press

Бельгийцам приказали убрать надпись "Lovе" и радужные цвета из своей экипировки.

Международная федерация футбола (ФИФА) требует от сборной Бельгии сменить выездной комплект формы, в котором она собиралась выступать на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Об этом сообщает издание Nieuwsblad.

Причиной стала надпись "Lovе" на внутренней стороне футболки, символизирующая общие ценности разнообразия, равенства и инклюзивности. Несмотря на то, что во время игры слово слово не было бы видно, бельгийцам все равно придется его заклеить.

Nieuwsblad / ©
Nieuwsblad
Nieuwsblad / ©
Nieuwsblad

Кроме того, ФИФА призвала сборную Бельгии отказаться от радужных цветов на форме.

Nieuwsblad / ©
Nieuwsblad

"Слово "LOVE" должно исчезнуть. Это грустно, но ФИФА не оставляет нам выбора. Во всем остальном форма остается неизменной", – сообщил глава футбольной ассоциации Бельгии Питер Боссарт.

На групповом этапе ЧМ-2022 Бельгия сыграет с Хорватией, Канадой и Марокко. Свой первый матч на турнире подопечные Роберто Мартинеса проведут в среду, 23 ноября, против канадцев.

Ранее сообщалось, что европейские сборные отказались от ЛГБТ-повязок на ЧМ-2022. Такое решение было принято после того, как ФИФА пригрозила наказывать за это капитанов команд желтыми карточками, а национальные федерации штрафовать.

Напомним, несмотря на все скандалы и многочисленные проявления дискриминации в Катаре, на пресс-конференции перед стартом Мундиаля президент ФИФА Джанни Инфантино вступился за организаторов ЧМ-2022.

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Чемпионат Мира по футболу 2022
Дата публикации
Просмотры
796
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