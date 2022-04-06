"Насилуют, разрушают и убивают": призер Олимпиады-2020 шокирован зверствами российских оккупантов

Станислав Горуна сейчас защищает родину в рядах ВСУ.

Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Станислав Горуна высказался о полномасштабной войне, которую Россия начала против Украины.

33-летний спортсмен с оружием в руках защищает страну от оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины.

"Весь мир объединился против одного общего зла, одного общего врага. Весь цивилизованный мир видит правду и то, что происходит. Они понимают, что это глупо. Делать это нет смысла. Даже если России удастся завоевать Украину, что они будут делать с этой территорией? Они разрушают все. Они убивают и уничтожают полностью. Потом земля выжжена. Зачем они нужны после этого? Нет смысла в том, что они делают. Они просто убивают. Они просто насилуют, разрушают и убивают.

Все это понимают, поэтому у нас есть поддержка оружием, медициной, деньгами, волонтерской помощью, всем необходимым. Даже люди не просто поддерживают нас материально или словами, они приходят сюда и борются за нас. Многие американцы, европейцы, японцы со всего мира. Кто может воевать, тот воюет, кто может быть полезен в медицине, тот служит здесь. Все они помогают нам. Это невероятно ввиду того, что происходит прямо сейчас. Не только наша нация сплочена как никогда, но весь мир с нами и все объединены одной идеей", - сказал Горуна в интервью mymmanews.com.

Ранее сообщалось, что Горуна выставил на аукцион свою бронзовую медаль Олимпиады-2020. Вырученные средства он передаст на нужды украинской армии.

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