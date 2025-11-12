"Наслаждаюсь моментом": Роналду сообщил, станет ли ЧМ-2026 последним в его карьере

Криштиану Роналду / © Associated Press

Легендарный форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним в карьере.

"Скоро" для меня означает через десять лет... Нет, я шучу. Я действительно наслаждаюсь моментом сейчас. Как известно, в футболе, когда достигаешь определенного возраста, считаешь месяцы очень быстро. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Я забиваю голы, до сих пор чувствую себя быстрым и острым. Я наслаждаюсь своей игрой в сборной. Но, конечно, давайте будем честны. Под "скоро" я подразумеваю, возможно, один или два года.

Однозначно, потому что мне исполнится 41 год (на момент ЧМ-2026 – прим.). Я отдал футболу все. Я в этой игре уже 25 лет. Я сделал все, у меня много рекордов, как в клубах, так и в национальной сборной. Так что давайте наслаждаться и жить моментом", – приводит слова португальца Reuters.

Отметим, что сборная Португалии находится в шаге от выхода на ЧМ-2026. За два тура до финиша португальцы с 10 очками лидируют в своей отборочной группе. Венгрия (5 баллов) занимает вторую позицию, Ирландия (4 пункта) находится на третьем месте, а Армения (3 очка) идет последней.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Для Роналду грядущий Мундиаль станет уже шестым в его карьере. Ранее он принимал участие в мировых первенствах в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

В октябре этого года Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории квалификации чемпионатов мира – на его счету 41 гол в отборочных матчах к Мундиалям.

Всего в активе 40-летнего Роналду на данный момент 953 гола за карьеру. Из них он 143 забил в футболке национальной команды – Криштиану является лучшим бомбардиром в истории сборных.

Напомним, финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.