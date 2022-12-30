"Наследие для будущих поколений": семья Пеле опубликовала прощальное письмо после смерти легенды

Родственники "короля футбола" обратились к болельщикам со всего мира.

29 декабря в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле. Печальное известие всколыхнуло весь футбольный мир. Семья легендарного бразильца опубликовала свое послание к фанатам "короля футбола".

"Вдохновением и любовью ознаменовался путь короля Пеле, который сегодня мирно ушел из жизни. На своем пути он очаровывал мир своим гением, остановил войну, совершал социальные поступки по всему миру. Он передавал другим то, что, по его мнению, было лекарством против всех наших проблем – любовь. Его сегодняшнее послание становится наследием для будущих поколений. Любовь, любовь и любовь навсегда", – говорится в тексте сообщения.

Statement: "Откровение и волшебство, отмеченное деньгами King Pelé, которые хорошо прошли по всему. На его деньгах, Эдсон поднял мир с его genius в спорте, перемешался в борьбе, извлекаемый из социальной работы всех в мире." (1/2) — EuroFoot (@eurofootcom) December 29, 2022

Единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу последний месяц своей жизни провел в больнице, куда был госпитализирован 29 ноября на фоне респираторной инфекции.

В последнее время здоровье "короля футбола" резко ухудшилось. В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. С тех пор он проходил курс лечения, однако химиотерапия уже не помогала. Рак прогрессировал и вызвал проблемы с почками и сердцем.

Последние дни своей жизни Пеле провел с родными в больнице Сан-Паулу, где получал паллиативную помощь. Семья ни на минуту его не покидала.

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