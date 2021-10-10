"Наследник" Кличко эффектно нокаутировал американца в андеркарде боя Фьюри - Уайлдер

Виктор Выхрист одержал восьмую победу на профессиональном ринге.

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист, которого называют "наследником" братьев Кличко, победил американца Майкла Маршалла в андеркарде чемпионского поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Наш 29-летний соотечественник завершил бой техническим нокаутом в третьем раунде.

Во втором раунде Выхрист отправил Маршалла в нокдаун. Американец поднялся и продолжил бой, однако в начале третьего раунда Виктор снова свалил своего соперника на канвас ринга. После этого рефери остановил поединок.

Для Выхриста победа стала восьмой на профессиональном ринге (6 - нокаутом). В прошлом бою он вырубил поляка, который на 20 лет старше него .

. Маршалл потерпел второе поражение в карьере. Также на его счету 5 побед (4 - нокаутом) и одна ничья.

Напомним, главный поединок боксерского шоу на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе начнется 10 октября не ранее 05:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя Фьюри - Уайлдер.

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