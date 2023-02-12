"Наследник Кличко" неожиданно потерпел первое поражение на профессиональном ринге (видео)

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист, которого называют "наследником братьев Кличко", уступил кубинцу Ленье Перо в поединке в Сан-Антонио (США).

Бой с участием 30-летнего украинца стал частью андеркарда поединка за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе между Рэем Варгасом и О'Шаки Фостером.

Поединок был рассчитан на 10 раундов. В начале боя Выхрист действовал активнее соперника. В конце третьего раунда он нанес мощный боковой удар, пошатнувший Перо. Но кубинцу удалось удержаться на ногах.

What a shot at the bell!



Viktor Faust staggers Peró with настойный counter на конце 3rd round



Tune in live to #PeroFaust LIVE on @Showtime #VargasFoster pic.twitter.com/yDkiFdeVwt — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 12, 2023

После семи раундов Виктор лидировал на судейских записках. Однако восьмой раунд стал решающим в этом противостоянии. Выхрист внезапно пропустил комбинацию ударов в корпус и голову, после которой не смог прийти в себя.

Перо бросился добивать украинца, но рефери вмешался и остановил бой, зафиксировав победу кубинца техническим нокаутом.

WOW! @pero_lenier lands multiple BIG shots en route to 8th round stoppage over Faust #PeroFaust | #VargasFoster pic.twitter.com/ZDxhEuJQgO — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 12, 2023

Для Выхриста это поражение стало первым в профессиональной карьере. Также в его активе 11 побед (7 – нокаутом). На счету кубинского боксера 9 побед (6 – нокаутом) в 9 боях.

Напомним, в своем предыдущем бою, который состоялся в декабре 2022 года, Выхрист единогласным судейским решением победил 47-летнего американского ветерана Франклина Лоуренса.

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