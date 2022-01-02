"Наследник" Кличко одержал досрочную победу в скандальном поединке с 5 нокдаунами (видео)

Виктор Выхрист дважды побывал в нокдауне, но это не помешало ему выиграть бой техническим нокаутом.
В ночь на 2 января украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист победил грузина Яго Киладзе в поединке, который состоялся в Лас-Вегасе в андеркарде боя Луис Ортис - Чарльз Мартин.
29-летний украинец выиграл бой техническим нокаутом во втором раунде. В первом раунде Выхрист дважды отправил 35-летнего Киладзе в нокдаун, но сам пропустил мощный удар в подбородок и оказался на полу.
Во втором раунде Виктор снова побывал в нокдауне, но сумел подняться и в третий раз отправить на канвас своего соперника. Киладзе смог подняться и был настроен продолжать, но рефери принял неоднозначное решение и остановил бой.
Такое решение серьезно разозлило Киладзе. Грузинский боксер рукой оттолкнул судью и попал ему прямо в лицо.
Iago Kiladze pinched the ref..... pic.twitter.com/8iYHiO05qw— ✯✯✯✯✯ (@FTB_Vids_YT) January 2, 2022
- Для Выхриста эта победа стала 9 на профессиональном ринге (7 - нокаутом) в 9 поединках.
- Киладзе проиграл шестой раз в своей карьере. Также в его активе 27 побед (19 - нокаутом) и одна ничья.
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