"Наследник" Кличко провел первую дуэль взглядов с опытным соперником (видео)

Украинец встретится с грузином Киладзе.

29-летний украинский боксер Виктор Вихрист (8-0, 6 КО), которого называют "наследником" братьев Кличко, в ночь на 2 января проведет бой с 35-летним грузинским бойцом Яго Киладзе (27-5-1-, 19 КО) .

Встреча состоится в Лас-Вегасе в андеркарде боя Луис Ортис – Чарльз Мартин.

За несколько дней до боя соперники впервые встретились и провели дуэль взглядов.

На счету Вихриста восемь побед на профессиональном ринге (6 – нокаутом).

В последнем бою в андеркарде боя Фьюри — Уайлдер украинец нокаутировал американца Майка Маршала.

Читайте также:

Усик возглавил рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса: как выглядит топ-10 по версии BoxRec

Время играет за Ломаченко: абсолютного чемпиона мира в легком весе хотят заставить сразиться с украинцем

"Он разозлил меня": бывший соперник Усика вспомнил, как украинец заставил его выйти на ринг