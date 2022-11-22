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"Настало время для нового вызова": Роналду попрощался с "Манчестер Юнайтед"

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
457
Время на прочтение
1 мин
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"Настало время для нового вызова": Роналду попрощался с "Манчестер Юнайтед"

Фото: Associated Press

Португалец прокомментировал завершение сотрудничества с "манкунианцами".

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду подтвердил свой уход из "Манчестер Юнайтед" и пожелал клубу успехов.

Об этом пишет журналист The Telegraph Мэтт Лоу в Twitter, ссылаясь на слова португальца.

"После разговоров с "Манчестер Юнайтед" мы договорились досрочно расторгнуть наш контракт. Я люблю "Манчестер Юнайтед" и люблю болельщиков, это никогда не изменится. Однако мне кажется, что настало правильное время для поиска нового вызова. Я желаю команде успехов в остальном сезоне" и в будущем", – заявил Роналду.

"Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду во вторник, 22 ноября. Это произошло после резонансного интервью, в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Гага.

  • Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом прошлого года. В этом сезоне на его счету 16 поединков за МЮ во всех турнирах, 3 гола и 2 ассиста.

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Дата публикации
Просмотры
457
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