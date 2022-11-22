"Настало время для нового вызова": Роналду попрощался с "Манчестер Юнайтед"

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду подтвердил свой уход из "Манчестер Юнайтед" и пожелал клубу успехов.

Об этом пишет журналист The Telegraph Мэтт Лоу в Twitter, ссылаясь на слова португальца.

"После разговоров с "Манчестер Юнайтед" мы договорились досрочно расторгнуть наш контракт. Я люблю "Манчестер Юнайтед" и люблю болельщиков, это никогда не изменится. Однако мне кажется, что настало правильное время для поиска нового вызова. Я желаю команде успехов в остальном сезоне" и в будущем", – заявил Роналду.

Ronaldo: "Following conversations with Manchester United будуть mutually agreed to end enour contract early.



"I love Manchester United и I love the fans, что будет неудовлетворить. Одна из них, я имею в виду правую пору для мого сексу на новий challenge. — Matt Law (@Matt_Law_DT) November 22, 2022

"Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду во вторник, 22 ноября. Это произошло после резонансного интервью, в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Гага.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом прошлого года. В этом сезоне на его счету 16 поединков за МЮ во всех турнирах, 3 гола и 2 ассиста.

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