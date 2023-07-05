Наставник испанской "молодежки" высказался о грядущем полуфинале молодежного Евро с Украиной

Испанский специалист считает, что его команда должна сыграть идеальный матч, чтобы выйти в финал.

Главный тренер молодежной сборной Испании (U-21) Санти Дения прокомментировал предстоящий поединок 1/2 финала Евро-2023 против команды Украины.

На пресс-конференции накануне полуфинального матча Дения рассказал, как его подопечные собираются сдерживать звездного вигера "сине-желтых" Михаила Мудрика.

"Мы не собираемся персонально играть против Мудрика. Он отличный футболист и находится в системе игры всей сборной Украины. Должны ценить работу его тренера, который имеет в составе Михаила. Нам нужно работать во всех фазах, нападении, защите... Чтобы выйти в финал, нужно сыграть идеальный матч. Нужно подстраховывать друг друга в игре с Мудриком и защищаться как команда", – цитирует тренера испанцев El Español.

Также Дения прокомментировал предыдущий матч против Украины в рамках заключительного тура группового раунда Евро-2023. Тогда украинская сборная на последних минутах упустила победу (2:2) и уступила "Красной фурии" первое место в квартете B.

"Я ничего не могу сказать, каким будет матч, пока он не начнется. Мы пытались улучшить свою игру после встречи в группе. Видели, что у них есть варианты в атаке, и мы сосредоточились на том, чтобы улучшить нашу игру в защите и выходе из обороны… Пытались улучшить то, что делаем хорошо, и то, что хуже, исправить это.

Насколько помню, никогда не играл против одной команды дважды за восемь дней. Возможно, это разные матчи, хотя и похожие. Мы пытались улучшить игру, делали это после игры с Украиной перед Швейцарией, и будем делать это сейчас. Улучшить в футболе, менталитете... Во всем", – сказал наставник испанской "молодежки".

Отметим, что Украина и Испания уже обеспечили себе путевки на футбольный турнир Олимпиады-2024, которая состоится в Париже. Причем украинская сборная по футболу впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

Матч 1/2 финала Евро-2023 между молодежными сборными Испании и Украины состоится в среду, 5 июля, на стадионе "Стяуа" в румынском Бухаресте. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Испания – Украина.

В другом полуфинале сыграют команды Израиля и Англии. Этот матч также состоится 5 июля, но в 19:00 по киевскому времени.

Финал Евро-2023 запланирован на субботу, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, один раз молодежная сборная Украины (U-21) уже доходила до финала чемпионата Европы. В 2006 году "сине-желтые" в решающем матче континентального первенства разгромно проиграли Нидерландам (0:3).

Испания – рекордсмен по победам на молодежном Евро по футболу. Испанцы выигрывали турнир пять раз (1986, 1998, 2011, 2013, 2019).

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