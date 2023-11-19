Наставник сборной Италии поделился ожиданиями от решающего матча отбора Евро-2024 с Украиной

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти на пресс-конференции высказался о грядущем матче последнего 10 тура отбора на Евро-2024 против команды Украины.

"Путь пройден одинаковый. Очки равны. Завтра не будет фаворита. Я думаю, что Ребров очень хорошо подготовился к матчу. Думаю, что Украина будет играть в открытый атакующий футбол. Моя атака? У меня есть выбор игроков. Я его сделаю.

У нас есть определенный стиль. Завтра мы его продемонстрируем. Мы должны быть внимательными, ведь Украина – очень ловкая команда. Мы не должны проигрывать во время быстрых перестроек соперника", – цитирует Спаллетти официальный сайт УАФ.

Поединок Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября, на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Италия доступна на нашем сайте.

Перед последним туром сборная Украины с 13 очками занимает третью позицию в группе C. Лидирует с 19 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На втором месте – Италия (13 пунктов), опережающая "сине-желтых" по дополнительным показателям. На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Подопечным Сергея Реброва необходимо побеждать действующих чемпионов Европы с любым счетом, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. А вот команде Спаллетти для попадания на ЧЕ будет достаточно и ничьей в поединке с украинцами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на Евро-2024. "Сине-желтые" сыграют в плей-офф в случае поражения или ничьей в поединке против Италии.

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