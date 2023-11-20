Наставник сборной Италии попытался оправдаться за поздравление "Зенита" с победой в чемпионате России

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос, почему он поздравил питерский "Зенит" с выигрышем чемпионата России на фоне полномасштабной войны, которую РФ продолжает вести против Украины.

На пресс-конференции перед матчем последнего 10-го тура отбора на Евро-2024 против украинской сборной 64-летний итальянский специалист заявил, что не видит ничего плохого в своем поступке.

По мнению Спаллетти, "некорректно привязывать спортивные события к конфликтам". Наставник "Скуадры Адзурры" также заверил, что выступает против любого конфликта и войны.

"Во-первых, в той команде я тренировал многих футболистов и работал со многими тренерами. Кроме того, было 5 сотрудников, с которыми я работал в этой команде. В то время Алексей Миллер также возглавлял клуб. Я получил поздравление с победой в своем чемпионате и думаю, что имел право сделать то же, поздравив их с победой в их чемпионате.

Мне кажется, что немного некорректно привязывать спортивные события, спортивную деятельность к конфликтам, с которыми я категорически не согласен. Я против любого конфликта и войны вообще. Мы, итальянцы, в том числе сборная Италии, очень близки к тем людям, которые страдают.

Я и все мы думаем о людях, которые хотят жить в мире, о детях, которых нет. Хочу отметить, что мы очень надеемся, что этот конфликт как можно скорее закончится. Мы близки ко всем людям, которые испытывают страдания. Я также должен упомянуть о людях, которые пострадали от наводнения в Тоскане", – сказал Спаллетти.

В мае этого года Спаллетти, который тогда еще был главным тренером "Наполи", записал видеообращение к "Зениту", который возглавлял с 2009 по 2014 год. Коуч заявил о схожести жизненных принципов неаполитанского и санкт-петербургского клубов, признавшись в любви к команде из страны-террориста.

Поединок Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября, на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Италия доступна на нашем сайте.

Подопечным Сергея Реброва необходимо побеждать действующих чемпионов Европы с любым счетом, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. А вот команде Лучано Спаллетти для попадания на ЧЕ будет достаточно и ничьей в поединке с украинцами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на Евро-2024. "Сине-желтые" сыграют в плей-офф в случае поражения или ничьей в поединке против Италии.

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