Наставник сборной Италии прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Мудрике в матче с Украиной

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал резонансный эпизод матча последнего 10-го тура отбора на Евро-2024 против Украины, когда главный арбитр не назначил пенальти за фол на Михаиле Мудрике в штрафной площадке "Скуадры Адзурры".

64-летний итальянский специалист заявил, что рефери принял правильное решение, поскольку Мудрик якобы сам искал контакт с Брайаном Кристанте.

"Кристанте ставит ногу возле ноги Мудрика, она рядом, но не касается. Мудрик уже прошел на этот момент и пытается найти контакт", – приводит слова Спаллетти Football Italia.

Также Спаллетти отдал должное сборной Украины, похвалив команду Сергея Реброва за проведенный поединок.

"Я слышал много разговоров, что Италия квалифицировалась на Евро, но со страхом. Возможно, это связано с началом турнира. Возможно. Но я согласился на эту работу, чтобы вывести команду на чемпионат Европы. И я это сделал.

Мне понравилось, как мы продвигали мяч в игре с Украиной. Украина хорошо проделала свою работу, и этот матч был совсем другим, чем наш предыдущий, победный поединок против Северной Македонии", – цитирует коуча итальянцев официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Италия завершился нулевой ничьей (0:0). Команда Реброва дала бой Италии, но не сумела напрямую выйти на Евро-2024.

Сыграв вничью с действующими чемпионами Европы, сборная Украины с 14 очками заняла итоговое третье место в группе C, уступив Италии по результатам личных встреч. Теперь команда Реброва поборется в плей-офф за право попасть на ЧЕ.

Своих соперников в плей-офф "сине-желтые" узнают во время жеребьевки в четверг, 23 ноября. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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