Наставника сборной Украины по футзалу номинировали на звание лучшего тренера мира

Александр Косенко / Фото: ФИФА

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко вошел в список претендентов на награду лучшему наставнику национальных команд мира по итогам 2025 года по версии портала FutsalPlanet.

FutsalPlanet включил 55-летнего украинского специалиста в число номинантов ежегодной премии Jako Futsal Awards.

Помимо Косенко, на престижную награду претендуют главные тренеры сборных Аргентины, Польши и Марокко.

Победителя среди лучших тренеров национальных команд 2025 года по версии FutsalPlanet объявят в среду, 7 января.

В 2025 году сборная Украины по футзалу провела семь матчей: одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

"Сине-желтые" завершили отбор к Евро-2026 с максимальным показателем набранных очков. Команда Косенко выиграла шесть матчей из шести с общей разницей забитых и пропущенных мячей 37:5.

В итоговой турнирной таблице своей группы сборная Украины (18 очков) опередила Румынию (9), Германию (9) и Кипр (0).

С 21 января по 7 февраля 2026 года сборная Украины по футзалу сыграет в финальном турнире Евро-2026, где на групповом этапе посоревнуется с Литвой, Чехией и Арменией.

Напомним, сборная Украины является действующим бронзовым призером чемпионата мира по футзалу. На последнем чемпионате Европы наша команда заняла четвертое место.