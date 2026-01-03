- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 1 мин
Наставника сборной Украины по футзалу номинировали на звание лучшего тренера мира
Александр Косенко претендует на престижную награду.
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко вошел в список претендентов на награду лучшему наставнику национальных команд мира по итогам 2025 года по версии портала FutsalPlanet.
FutsalPlanet включил 55-летнего украинского специалиста в число номинантов ежегодной премии Jako Futsal Awards.
Помимо Косенко, на престижную награду претендуют главные тренеры сборных Аргентины, Польши и Марокко.
Победителя среди лучших тренеров национальных команд 2025 года по версии FutsalPlanet объявят в среду, 7 января.
В 2025 году сборная Украины по футзалу провела семь матчей: одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.
"Сине-желтые" завершили отбор к Евро-2026 с максимальным показателем набранных очков. Команда Косенко выиграла шесть матчей из шести с общей разницей забитых и пропущенных мячей 37:5.
В итоговой турнирной таблице своей группы сборная Украины (18 очков) опередила Румынию (9), Германию (9) и Кипр (0).
С 21 января по 7 февраля 2026 года сборная Украины по футзалу сыграет в финальном турнире Евро-2026, где на групповом этапе посоревнуется с Литвой, Чехией и Арменией.
Напомним, сборная Украины является действующим бронзовым призером чемпионата мира по футзалу. На последнем чемпионате Европы наша команда заняла четвертое место.