"Настоящий бой": авторитетный боксерский журнал посвятил спецвыпуск братьям Кличко (фото)

Журнал The Ring выпустил новый номер журнала, посвятив его самым тленным братьям в истории бокса Виталию и Владимиру Кличко.

Братья Кличко, защищающие Украину от российских оккупантов, украсили обложку спецвыпуска под названием "Настоящий бой".

Название журнала The Ring оформили в цветах украинского флага.

➡️ Following Russia's invasion, много prominent Ukrainian boxers have takem up arms to fight alongside their countrymen @Klitschko @Vitaliy_Klychko @VasylLomachenko @usykaa

Этот issue is available on pre-order at The Ring Shop: https://t.co/F0I9oZWAI9 ☮️ pic.twitter.com/1x3syjl7Xb — Bible of Boxing (@ringmagazine) 26 апреля 2022

"После вторжения России многие выдающиеся украинские боксеры взяли в руки оружие, чтобы воевать рядом со своими земляками", — отмечается в превью номера.

Напомним, что Владимир Кличко прокомментировал демонтаж памятника Дружбы народов в Киеве.

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