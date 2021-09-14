Настоящий зверь: узбекский боец уничтожил россиянина за 18 секунд (видео)

Яркое выступление 25-летнего атлета.

Узбекский боец смешанных единоборств Машрабжон Рузибоев одержал эффектную победу в первом раунде над россиянином Александром Жарковым на турнире Open Fighting Championship 10 в Москве.

Зрители толком и не успели насладиться поединком, так как он был завершен за 18 секунд. Жарков первым выбросил несколько ударов, но ни один из них до цели не дошел.

Рузибоев же уже первым попаданием смог ошарашить соперника, после чего обрушил на него шквал ударов. Судья был вынужден досрочно остановить избиение местного бойца.

Mashrabjon Ruziboev makes quick work of Alexander Zharkov. 18 seconds #OpenFC10 pic.twitter.com/92Z0Dlsh79 — caposa (@Grabaka_Hitman) September 12, 2021

Для 25-летнего Рузибоева эта победа стала 12-й в карьере. В его пассиве 3 поражения.

Жарков проиграл во 2-й раз в смешанных единоборствах. На его счету 3 победы.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, хорватский боец за 30 секунд забил соперника до конвульсий.

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