"Настроен положительно": звезда "Барселоны" - о возможном завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Аргентинский форвард рассказал о состоянии своего здоровья.

Звездный футболист испанской "Барселоны" Серхио Агуэро отреагировал на информацию, что он может преждевременно завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

"Учитывая все слухи, я сообщаю, что придерживаюсь предписаний клубных врачей, прохожу обследование и лечусь. Посмотрим на прогресс в течение 90 дней. Всегда настроен положительно", - написал Агуэро в своем Twitter.

Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, fent proves i tractament i veure la meva evolució en el termini dels 90 dies. Siempre en positivo — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021

Ранее появилась информация, что врачи в течение следующих трех месяцев будут следить за лечением 33-летнего аргентинца. Пока известно, что у Агуэро обнаружена патология, которая и может привести к тому, что он навсегда распрощается с футболом.

Напомним, во время матча 12-го тура испанской Ла Лиги против "Алавеса" нападающий "Барселоны" почувствовал дискомфорт и боль в груди. Инцидент произошел на 38-й минуте поединка. Как следствие, Агуэро мгновенно заменили и доставили в больницу, где ему провели кардиологическое обследование.

Агуэро летом свободным агентом перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити". Аргентинец пропустил старт сезона из-за травмы икроножной мышцы.

На его счету один гол в пяти матчах "блаугранас" во всех турнирах.

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