"НАТО, закройте небо": капитан сборной Украины по баскетболу устроил новую антивоенную акцию

Артем Пустовой обратился к миру, чтобы остановить развязанную РФ войну в Украине.

Капитан сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой не остается в стороне от борьбы украинского народа с российскими захватчиками.

На матч Еврокубка против турецкого "Бураспора" 29-летний спортсмен, представляющий испанскую "Гран-Канарию", вышел на паркет в футболке с надписью "NATO, close the sky over Ukraine" ("НАТО, закройте небо над Украиной)".

фото — basket.com.ua

Кроме того, после игры Пустовой вместе с партнерами по команде развернул перед болельщиками на трибунах и телекамерами большой баннер с призывом остановить войну в Украине.

Отметим, сама встреча завершилась со счетом 87:81 в пользу команды Пустового. В ней украинец за 22 минуты на площадке набрал 18 очков, сделал 10 подборов и один перехват.

Добавим, что ранее Пустовой решил поддержать Украину после вторжения России и перед игрой внутреннего первенства против "Сарагосы" вышел на паркет с культовой фразой о "русском корабле".

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