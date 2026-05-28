Национальный рекорд: еще одна украинка вышла в третий раунд Roland Garros

Александра Олейникова вырвала победу на тай-брейке в очень сложном матче.

Александра Олейникова

Александра Олейникова / © Facebook Федерации тениса Украины

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№65 WTA), которая накануне на пресс-конференции показала уничтоженные россиянами корты в Киеве, вышла в третий круг Roland Garros-2026.

Во втором раунде грунтового мэйджора 25-летняя уроженка Киева одержала победу над австралийкой Кимберли Биррелл (№83 WTA) — 6:3, 0:6, 7:6.

Матч длился 2 часа 14 минут. Олейникова выполнила две подачи навылет и допустила три двойные ошибки.

Отметим, что в первом круге Александра разгромила "нейтральную" россиянку Елену Приданкину (№218 WTA) — 6:1, 6:2.

В третьем раунде Олейникова встретится с победительницей поединка между "нейтральной" россиянкой Дианой Шнайдер (№23 WTA) и американкой Маккартни Кесслер (№48 WTA).

Таким образом, Украина установила национальный рекорд по представительству в третьем круге Roland Garros. Впервые в истории до этой стадии дошли сразу четыре украинки.

Кроме Олейниковой, в третий раунд Roland Garros-2026 пробились Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева, которая сенсационно выбил с турнира вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.

В то же время три других украинки — Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур — уже завершили свои выступления в одиночном разряде Roland Garros-2026.

Для Олейниковой это второй турнир серии Grand Slam в карьере. На дебютном, Australian Open-2026 она не смогла преодолеть первый раунд основной сетки.

Ранее сообщалось, что Олейникова пожаловалась на угрозы и травлю от WTA.

Также мы рассказывали, что Олийникова разоблачила звезд WTA, которые поддерживают Путина.

